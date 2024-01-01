ليس "د" فقط.. فيتامينات أخرى يعاني الجميع من نقصها في الشتاء

تحدثت خبيرة التغذية أناستاسيا أنوخينا عن أربعة فيتامينات يفتقر إليها كل الناس تقريبًا في فصل الشتاء، حيث يتغير النظام الغذائي وتختفي الخضار والفواكه الموسمية، ونريد طعامًا ساخنًا ودهنيًا ومرضيًا ولهذا السبب، يمكن أن يتطور نقص الفيتامينات والعناصر الكبرى والصغرى.

وذكرت الأخصائية أن جميع الأشخاص يعانون من نقص فيتامين د والعديد من الفيتامينات الأخرى في فصل الشتاء.

فيتامين د

يتم إنتاج فيتامين د بواسطة الجسم نفسه تحت تأثير الشمس على الجلد، ويعتبر قلة ضوء الشمس في الشتاء السبب الرئيسي لنقص هذا الفيتامين، ويمكن أن تساعد الأدوية في تجديد محتواه في الدم ويجب عليك استشارة الطبيب لوصفها.

المنتجات التي تحتوي على فيتامين د

أفضل المصادر هي المنتجات الحيوانية - الأسماك الدهنية والكافيار وصفار البيض ومنتجات الألبان.

علامات نقص فيتامين د

ضعف العضلات والتشنجات.

نزلات البرد المتكررة.

تقلب المزاج والتهيج والاكتئاب.

حالة الأسنان السيئة.

فقدان الشهية.

فيتامين C

يرجع نقصه في الشتاء إلى نقص الأطعمة النباتية الطازجة، والمنتجات التي تحتوي على فيتامين C الحمضيات، الملفوف، الفلفل الحلو، الكيوي.

أعراض نقص فيتامين سي :

زيادة التعب.

اكتئاب.

عيوب النسيج الضام (التهاب اللثة، النمشات، الطفح الجلدي، النزيف الداخلي، ضعف التئام الجروح).

فيتامينات ب

غالبًا ما يكون سبب نقصها هو اتباع نظام غذائي غير متوازن، ولكن قد تكون الأمراض التي تمنع الجسم من امتصاص هذه الفيتامينات بشكل صحيح من الطعام هي السبب أيضًا.

المنتجات التي تحتوي على فيتامينات ب، الأسماك، الفطر، الحبوب، منتجات دقيق الحبوب الكاملة، الخميرة، اللحوم.

أعراض نقص فيتامين ب :

ظهور مفاجئ للأرق في غياب المواقف العصيبة.

تقلبات مزاجية مفاجئة، مزاج قصير.

ضعف الذاكرة.

صداع,

زيادة التعب.

فيتامين أ (الريتينول).

يرتبط نقصه ارتباطًا وثيقًا بنظام غذائي لا يحتوي على ما يكفي من الفيتامينات، وكذلك بسوء الامتصاص أو أمراض الكبد، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ، البيض، اليقطين، الكاكي، والجزر وينبغي استهلاك المصادر النباتية للفيتامين مع الزيوت النباتية لامتصاصه.

أعراض نقص فيتامين أ :

زيادة جفاف الجلد.

مشاكل الشعر الهشاشة والتساقط.

أمراض العيون والعمى الليلي (انخفاض الرؤية في الظلام).

الإسهال وتطور التهاب المعدة.

عند الأطفال – تباطؤ في النمو الجسدي والفكري.