بقيم تداولات تجاوزت 160 مليار جنيه.. هيرميس تتربع على عرش شركات السمسرة في عام 2023
تصدرت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية عرش شركات السمسرة المقيدة في البورصة خلال عام2023 من حيث قيم التداولات من إجمالي 124 شركة .
احتلت الشركة المرتبة الأولى بقيم تداولات بلغت 160.6 مليار جنيه مستحوذة بذلك على حصة10.9% من إجمالي تعاملات السوق، وبجحم تداول بلغ33.13 مليار ورقة مالية من خلال 2.4 مليون عملية.
تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية مرتبة الوصيف مسجلة 151.4 مليار جنيه، بنسبة بلغت10.3% من إجمالي تداولات السوق، وبحجم تداولات بلغ6.7 مليار جنيه، عبر 708.3 ألف عملية.
كما جاء في المركز الثالث شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيم تداولات 95.6 مليار جنيه بنسبة6.5% بحجم تداولات 16.5 مليار ورقة مالية، وبعدد عمليات1.7 مليون عملية.
احتلت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية المرتبة الرابعة بقيم تداولات 73.1 مليار جنيه، وبنسبة5%، جاءت خامسا شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيم تداولات64.4 مليار جنيه، وبنسبة4.4%، ثم شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية محققة 56.5 مليار جنيه، بنسبة3.8%، وفي المركز السابع جاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.