ميرهان حسين فى احتفالات الكريسماس بالميني جيب (صور)

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها أجواء احتفالاها بليلة رأس السنة، خلال نشرها لبعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بصيحة الميني جيب ومكياج العيون الجريء.

ميرهان حسين تستعرض أنوثتها بكولون شفاف

وظهرت ميرهان حسين بجوار شجرة الكريسماس، واختارت اللون الأسود ليسيطر على إطلالتها، مرتدية بفستان فوق الركبة، وحددت خصرها بحزام عريض مصنوع من الجلد الأسود، ونسقت معه كولون من التُل الشفاف، وبوت طويل.

ميرهان حسين

وتزينت ميرهان حسين بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت أقراط رقيقة تتدلى من أذنيها وسلسلة متوسطة الطول تتدلى حول العنق، بالإضافة لأنسيال في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت غرتها على الجانبين خلف الأذن، وتركت شعرها يتدلى من الخلف بشكل مرتب وناعم.

وفضلت ميرهان حسين العيون الخليجية الساحرة، حيث وضعت الكحل الأسود الداكن أسفل العين وعلى الأطراف؛ لتحصل على عيون واسعة، بالإضافة لظلال العين البنية، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ لترتكز على العيون أكثر.

ميرهان حسين

آخر أعمال ميرهان حسين

وكان أخر عمل للفنانة ميرهان حسين في يناير 2023 فيلم "إتنين للإيجار"، وشارك في العمل: محمد ثروت، محمد لطفي، بيومي فؤاد، ناهد السباعي، ثراء جبيل، سلوى محمد علي، إيناس مكي، إيمان السيد، من إخراج شادي علي، وتأليف أسماء غازي.

أحداث فيلم "إتنين للإيجار"

وتدور أحداث فيلم إتنين للإيجار في إطار كوميدي، فيبحث العاطلان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.