فطار صحي| حضري بان كيك بالشوفان والكريمة

الشوفان هو حبوب كاملة خالية من الجلوتين، ويتميز بإحتوائها على العديد من الفيتامينات والألياف الهامة لصحة جسمك، لذا نقدم لك أبرز فوائد الشوفان وطريقة عمل بان كيك بالشوفان.

فوائد تناول الشوفان

العناية بالبشرة

ليس من قبيل المصادفة أن الشوفان موجود في العديد من منتجات العناية بالبشرة، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دقيق الشوفان كمادة واقية للجلد، وذلك لأن للشوفان تاريخ طويل من الاستخدام في علاج الحكة والتهيج في أنواع الجلد المختلفة، فقد تعمل منتجات البشرة التي تحتوي على الشوفان على تحسين الأعراض غير المريحة للاكزيما.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك، وتعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

بان كيك بالشوفان

مصدر البروتين والكربوهيدرات النظيفة

يوفر كوب من دقيق الشوفان المطبوخ 28 جرامًا من الكربوهيدرات، الشوفان عبارة عن كربوهيدرات صحية بطيئة الاحتراق، مما يشير إلى أنه يوفر طاقة طويلة الأمد ويساعد في إنقاص الوزن، مما يجعله وجبة رائعة قبل أو بعد التمرين، ويوصى خبراء التغذية بتناول الشوفان العادي بدلاً من الشوفان الفوري، لأن الأخير يحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة المضافة مما يفسد فوائده الصحية.

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

بان كيك بالشوفان

طريقة عمل بان كيك بالشوفان

المقادير

- دقيق : كوب وربع

- الشوفان : نصف كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوب وربع (خالي الدسم)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق مع الشوفان والبيكنج باودر والملح في وعاء.

2. في وعاء آخر اخلطي البيض مع الزيت والحليب.

3. أضيفي خليط البيض والحليب والزيت لخليط الدقيق والشوفان وقلبي حتى تصبح عجينة سائلة.

4. سخني ملعقة الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي ربع كوب من الخليط واتركيه لمدة 2 دقيقة حتى يتحمر.

5. ثم اقلبي البان كيك على الوجه الآخر حتى يتحمر.

6. قدميه ساخناً إلى جانب الكريمة اللايت أو العسل والفواكة حسب الرغبة.