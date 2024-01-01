قصور الثقافة تطلق فعاليات الورشة التدريبية لمسئولي التخطيط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، فعاليات الورشة التدريبية لمسئولي التخطيط من العاملين بالأقاليم والفروع الثقافية التابعة، والتى تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏بنظام أونلاين، ضمن البرنامج المعد من قبل وزارة الثقافة بهدف رفع كفاءة ومهارة العاملين بالمؤسسات الثقافية التابعة لها.

عمرو البسيونى



استهلت د.منال علام حديثها خلال الورشة بتعريف المتدربين بآليات قياس الأداء وفقا لأحدث المعايير، مشيرة إلى أهميتها في الوصول إلى أداء حكومي متميز داخل المؤسسات الثقافية.

الدكتورة منال علام



وأضافت "علام" أنه لابد أن تعمل كل مؤسسة على قياس ومتابعة وتقييم أداء العاملين لتحفيزهم على التميز الحكومي، هذا بالإضافة إلى إصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقيق الأھداف الإستراتیجیة وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى ضرورة دراسة المشكلات والصعوبات التي تواجه العاملين داخل المؤسسة والعمل على حلها بأساليب علمية تتميز بالدقة من أجل الارتقاء ببيئة العمل.

واختتمت حديثها بفتح باب النقاش مع المتدربين لمعرفة مقترحاتهم لتطوير آليات العمل، مؤكدة على ضرورة

كيفية قياس الأداء قبل إدخال البيانات لضمان جودة المخرجات المبنية على منهجية خطة البرامج التي تتبناها قصور الثقافة، بهدف كشف نقاط القصور وتصحيحها من خلال مثل هذه اللقاءات.

من جانبها تناولت هالة زين مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، دور مسئولي التخطيط في إعداد البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة التقارير الدورية.

موضحة كيفية إعداد تلك التقارير داخل جهة العمل الحكومي، وكذلك الإنجازات الخاصة بالهيئة وفقا للنماذج الجديدة، الأمر الذي يسهم في إنجاز العمل داخل المؤسسة الثقافية بشكل أدق وأكثر فعالية.