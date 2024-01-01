بسمة بوسيل تفجر مفاجأة عن رجوعها لطليقها تامر حسني| سر ليلة رأس السنة: مكنش هيقدر
خرجت المغربية بسمة بوسيل عن صمتها لتكشف عن حقيقة رجوعها لطليقها النجم تامر حسني، بعد الأنباء التي ترددت على ألسنة البعض خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صورتهما مع أبنائهما الثلاثة احتفالًا بليلة رأس السنة الجديدة.
بسمة بوسيل تحسم حقيقة رجوعها لطليقها تامر حسني
نفت بسمة بوسيل أنباء عودتها للفنان تامر حسني حسبما زعم البعض، مشيرة إلى أن الأخير حرص على نشر هذه الصورة العائلية لإسعاد أطفاله وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، لأنه لم يتسطع قضاء ليلة رأس السنة معهم.
وكتبت بسمة بوسيل منشور توضح فيه حقيقة الأمر ونشرته من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث قالت: "استيقظت اليوم على أنباء غير صحيحة، أنا وتامر مرجعناش لبعض، هو نشر صورة عائلية عشان يفرح أولادنا لأنه مكنش هيقدر يقضي ليلة رأس السنة معاهم".
وأضافت: "هذا كل ما في الأمر، ونأسف لسوء الفهم، ونشكركم على جميع رسائلكم الطيبة والودودة لنا، أتمنى لكم جميعًا سنة جديدة مليئة بالسعادة".
هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل ليلة رأس السنة؟
وكان الفنان تامر حسني قد حرص على أن يبدأ العام الجديد 2024 رفقة طليقته بسمة بوسيل وأبنائه الثلاثة، حيث فاجأ الجمهور بنشر صورة تجمعهم من أحدث ظهور لهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ما آثار الجدل حول رجوعهما لبعضهما البعض مجددًا.
سرعان ما انتشرت صورة تامر حسني مع بسمة بوسيل وأبنائه على نطاق واسع بين الجمهور، متسائلين عن حقيقة عودتهما لبعضهما البعض تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، وبعد مرور 8 أشهر فقط على طلاقهما.
ووجه تامر حسني رسالة حب للجمهور أرفقها بتعليق على صورته مع بسمة وأبنائه، حيث قال: "كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".
في الوقت نفسه، كشف مصدر مقرب من النجم تامر حسني أنه بالفعل عاد لزوجته بسمة بوسيل، حيث إنها عادت إلى منزله منذ ثلاثة أيام، ولكن في سرية تامة دون إعلان رسمي.
كما أشار المصدر إلى أن النجم تامر حسني كان حريصًا على لم شمل أسرته وإعادة المياه إلى مجاريها، قبل نهاية عام 2023، وبداية العام الجديد 2024، لافتًا أنه من المقرر أن يعلن الخبر رسميًا ويحتفل برجوعهما لبعض الليلة.
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل
وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر انفصالها رسميًا عن النجم تامر حسني ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 12 عامًا، وذلك في شهر مارس الماضي، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت بسمة بوسيل: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".
وسرعان ما رد عليها تامر حسني برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا، أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب".
وأضاف: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والسند الصديق وفي حفظ الله".
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