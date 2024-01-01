الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم

استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة. 

وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية "مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات"

مطالب مشروعة لأولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم في 2024

وتابع وزير التربية والتعليم سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

وزير التربية والتعليم يهنئ العاملين بالديوان

جولة وزير التربية والتعليم 

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

جولة وزير التربية والتعليم 

وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب مستشارى تنمية المواد الدراسية، وإدارة الشئون المالية، والكمبيوتر التعليمى، والمخزون السلعى، والتعاقدات، وعدد من مكاتب العاملين، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته .

جولة وزير التربية والتعليم 

وخلال تفقده الإدارة المركزية لشئون الكتب، أكد وزير التربية والتعليم أهمية متابعة حصر كتب المفاهيم الخاصة بالثانوية العامة، وسد العجز فى الأعداد التى تحتاجها المديريات التعليمية.

جولة وزير التربية والتعليم 

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

مجلس جامعة القاهرة يناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

قائمة برامج التعليم المدمج في جامعة القاهرة 2024

كيفية تحضير التابلت للامتحانات الإلكترونية في الثانوية 2024

قفزة هائلة وتطوير ملموس| كشف حصاد جامعة القاهرة في عام 2023

حصاد التعليم العالي في مجال التأهيل لسوق العمل عام 2023

وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية "مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات"

إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول في جامعة حلوان
الجريدة الورقية