وزير التربية والتعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة

استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة.

وتابع وزير التربية والتعليم سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

وزير التربية والتعليم يهنئ العاملين بالديوان

جولة وزير التربية والتعليم

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

جولة وزير التربية والتعليم

وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب مستشارى تنمية المواد الدراسية، وإدارة الشئون المالية، والكمبيوتر التعليمى، والمخزون السلعى، والتعاقدات، وعدد من مكاتب العاملين، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته .

جولة وزير التربية والتعليم

وخلال تفقده الإدارة المركزية لشئون الكتب، أكد وزير التربية والتعليم أهمية متابعة حصر كتب المفاهيم الخاصة بالثانوية العامة، وسد العجز فى الأعداد التى تحتاجها المديريات التعليمية.