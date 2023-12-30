مطالب مشروعة لأولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم في 2024

في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العملية التعليمية ووضعها ضمن أولوياته في استراتيجية الدولة المصرية، نرصد مطالب أولياء الأمور في عام 2024.

مطالب أولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم في العام الجديد تضمنت أساسيات ضرورية لتطوير العملية التعليمية، منها: تناسب حجم المناهج مع مدة العام الدراسي، وتدريب حقيقي للمعلمين على نظام التعليم الجديد.

تدريب المعلمين وتناسب حجم المناهج الدراسية:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن منظومة التعليم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطويرًا كبيًرا وإصلاحًا بهدف إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا حتى وصل قطار نظام التعليم الجديد إلى الصف السادس الابتدائي، إلا أن هناك شكاوى رصدت من أولياء الأمور.

وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بأن تتناسب حجم المناهج والمدة الزمنية للعام الدراسي حتى لا يشكل ذلك ضغطًا على الطالب في هذا السن الصغير الذي يجب أن يكون لديه وقت للترويح عن النفس، وفتح حوار مجتمعي للتعرف على أسباب تلك الشكاوي والوقوف على حلها.

كما طالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بتشديد الرقابة على التزام المدارس الخاصة بالزيادة السنوية في زيادة المصروفات الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ونوهت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بضرورة وجود معلمين متخصصين في المواد المستحدثة كالمهارات المهنية والتكنولوجيا ICt في نظام التعليم الجديد، وتوفير الشرح اللازم لاستيعاب الطلاب.

تسليم التابلت المدرسي:

أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ضرورة الالتزام بتسليم التابلت المدرسي للصف الأول الثانوي في موعده مع بداية العام الدراسي وعدم التأخير، كما حدث هذا العام، خاصة مع توقف وزارة التربية والتعليم عن طباعة الكتب المدرسية الورقية، كما أن المنصات الإلكترونية التعليمية أصبحت ضرورية في التعليم الثانوي.

ودعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى استمرار استخدام التكنولوجيا في مراقبة الامتحانات بالكاميرات، وتطبيق الغياب الإلكتروني للطلاب، مع معالجة القصور في التطبيق وزيادة الرقابة والمتابعة.

وأشادت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر باستمرار تطوير التعليم الفني وتطبيق الجدارات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي غيّرت شكل هذا النوع من التعليم في مصر.

نشر ملخصات لمدارس اللغات:

طالبت فاطمة فتحي، أدمن جروب "تعليم بلا حدود"، إحدى مجموعات أولياء الأمور على “فيسبوك”، وزارة التربية والتعليم بنشر ملخصات لمواد اللغات، مشيرة إلى أن أسلوب الملخصات العربية كان منظمًا في عرض المعلومات واحتوائه على أسئلة لكل الفقرات والذي تمنى الجميع أن يخرج كتاب المدرسة بهذه الكيفية ووقتها سيغني عن الكتاب الخارجي.

تفعيل منصات الامتحان:

لفتت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" إلى أن تأخر تسليم التابلت للصف الأول الثانوي كان صدمة للطلاب بسبب اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول دون توزيعه بعدد من المحافظات على الرغم من إلغاء طباعة الكتب المدرسية.

وأعربت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" عن استيائها من عدم توفر التابلت مع عدم وجود كتب مدرسية ما يجعل الطالب يدرس فصل دراسي كامل من دون مصدر للتعلم معتمد من الوزارة ما يجعله يقع فريسة لغلاء الكتب الخارجي وملازم الشرح مع العلم أن صناع التابلت وتجميعه مصري كما أعلنت الوزارة سابقًا.

وتساءلت أدمن جروب "تعليم بلا حدود": "كيف لطالب أن يؤدي امتحان إلكتروني ولم يدرب على استخدامه؟"، منبهة إلى أن منصات الامتحان مازالت تحدث للصف الثاني الثانوي مع قرب امتحان منتصف العام ولم يؤدوا امتحانات الشهور عليه، وأن السبورات الذكية المتواجدة في المدارس غير مفعلة.

إلغاء الامتحانات الشهرية:

رأت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" أن فرض نظام الامتحانات الشهرية لم يجعل الطالب مقبلًا على المدرسة بالعكس زاد كراهيته لها بسبب إرهاق الطالب في امتحانات صورية لا تقيس مستواه الفعلي، خاصة مع استغلال بعض المعلمين للضغط على الطلاب بها.

وأضافت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" أن استقطاع أسبوع من الخريطة الزمنية للفصل الدراسي لأداء الامتحانات الشهرية يؤدي إلى ترحيل دروس كثيرة وزيادة الضغط على الطلاب واللجوء للدروس الخصوصية.

وطالبت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" بعودة نظام امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي إلى أول آلية لها عند تطبيق نظام التعليم الجديد على الصف الرابع الابتدائي.



ولفتت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" إلى أنه عند ظهور أول امتحان بها للصف الرابع الابتدائي أطلقت الوزارة بنك أسئلة عبارة عن أسئلة موضوعية صح وخطأ واختيار من متعدد، موضحة أن تلك هي أكثر أسئلة تناسب المنظومة وليس بالطريقة القديمة التي عادت إليها المدارس خلال العام الحالي.

تفعيل مجموعات الدعم بشكل واقعي:

طالبت أدمن جروب "تعليم بلا حدود" بتفعيل مجموعات الدعم بشكل حقيقي وعدم الاكتفاء بالتصريحات بإطلاقها، لأنها لم تطبق في جميع المدارس، كما أن مجرد دروس تقدم بلا وسائل أو تقنيات حديثة، مشيرة إلى أن المعلمين يفضلون العمل بمراكز الدروس الخصوصية لتوفير قاعات جيدة التهوية وسبورات ذكية.