الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استمرار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بمركز شباب وادي الطور

الفعالية المقامة
الفعالية المقامة

استمرار اليوم البرنامج في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، و يقام التدريب بمركز شباب وادي الطور في الفترة من ٣١- ١٢ الى ٣ يناير ٢٠٢٤ 

 والذي تنفذه الاداره المركزيه للتعليم المدني و البرلمان بوزاره الشباب و الرياضه بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء .

يهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي  تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية ، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي  اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية .

واوضح محمد فتحي وكيل الوزاره ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة ، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .

 

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الجريدة الورقية