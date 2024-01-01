استمرار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بمركز شباب وادي الطور
استمرار اليوم البرنامج في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، و يقام التدريب بمركز شباب وادي الطور في الفترة من ٣١- ١٢ الى ٣ يناير ٢٠٢٤
والذي تنفذه الاداره المركزيه للتعليم المدني و البرلمان بوزاره الشباب و الرياضه بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء .
يهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية ، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية .
واوضح محمد فتحي وكيل الوزاره ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة ، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .