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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: استهداف مواقع تمركز الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو" بأوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطارات تتمركز فيها مواقع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في أوكرانيا واعتراض 16 صاروخًا لراجمات "هيمارس" الأمريكية . 

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ذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة على البنية التحتية للمطارات، التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، مؤكدة أنه تم تحقيق هدف الهجوم بضرب كافة الأهداف .

أضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها:" لقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من نوع "أوراجان" وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية على محاور متفرقة .

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