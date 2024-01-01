الصراع بين روسيا وأكرانيا يشتعل والدعم الغربي يتقلص (فيديو)

كشف الدكتور ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي من كييف، الحلول التي أمام أوكرانيا بعد تضاؤل الدعم الغربي، مؤكدًا أن روسيا بدأت موجة جديدة من الهجمات الجوية منذ أيام عدة، مما أدى إلى مقتل 15 أوكرانيا في كييف وحدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ردت على هذه الضربات ما تسبب في التصعيد، موضحا أن المساعدات الغربية قيد الإقرار ولم يتخذ قرارا نهائيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأنها حتى الآن.

وأشار إلى أن القيادات الأوروبية تقول إن الموقف الحالي لن يمنع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا، مع تواصل المناقشات مع الجانب الأمريكي.

روسيا تحتفظ بـ5 سفن حربية في البحر الأسود

أكدت القوات البحرية الأوكرانية،أن روسيا تحتفظ بـ5 سفن حربية في البحر الأسود، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر، مع إطلاق إجمالي يصل إلى 24 صاروخا .

وذكرت القوات البحرية - في بيان، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الإثنين "أنه اعتبارا من الساعة 08:00 من صباح اليوم، تحتفظ روسيا بخمس سفن حربية في البحر الأسود، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر، مع إطلاق إجمالي يصل إلى 24 صاروخا، وتوجد سفينة حربية معادية واحدة في بحر آزوف، دون حاملات صواريخ.