إليسا تطل بفستان كلاسيكي في حفل نجمات العرب

اطلت النجمة اللبنانية إليسا بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في إحياء حفلة "ليلة نجمات العرب" احتفالًا بقدوم العام الجديد 2024 التى أقيمت ليلة أمس في المملكة العربية السعودية.

إليسا تتألق بفستان كلاسيكي جذاب

وبدت إليسا بإطلالة سوداء ناعمة للغاية تعيد إمجاد الزمن الجميل المفعم بالذوق الكلاسيكي الناعم، محتشمه لتتناسي مع طبيعة الشعب الخليجي، حيث ارتدت فستان ساك، ينتمي لصيحة الكب، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأسود عكس قوامها الرشيق ونسقت معه جوانتي طويل بنفس اللون لتؤكد للجميع مواكبتها لأحدث صيحات الموضة العالمية.

النجمة اللبنانية إليسا

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

النجمة اللبنانية إليسا

وعلقت على الصور، قائلة: "ينعاد على الكل بالصحة، الحب وراحة البال وانشالله تحققوا بالسنة الجديدة كل شي بتتمنوه، ‏وعلى امل تكون ال ٢٠٢٤ سنة فيها ايام احلى لبلدي لبنان ولكل العالم".

النجمة اللبنانية إليسا

حفل نجمات العرب

ونظمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفلا غنائيا يجمع 6 نجمات، أبرزهن أصالة نصري وأحلام الشامسي وإليسا وأنغام ونانسي عجرم وأسماء لمنور، على مسرح محمد عبده، احتفالا بالعام الجديد.

الصلح بين أصالة وأنغام

وفى كواليس حفلة نجمات العرب نجح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الصلح بين أنغام وأصالة بعد خلافات دامت سنوات.

واستغل سالم الهندي وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.

إليسا

إليسا (27 أكتوبر 1972-)، مغنية لبنانية من أم سورية، اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمان أسابيع. وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م، وظلَّ ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، وجعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية. وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط.

في أواخر ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، والذي تم بيع 750 ألف نسخة خلال أيام، وقد تجاوز إجمالي مبيعاته 6 ملايين نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، وقد تلقّت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وستة جوائز أخرى.

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 41 -48 مليون دولار.

خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ#3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً. وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018، كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

الحياة الشخصية

وُلِدت إليسا في 27 أكتوبر 1972 بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو إليسار زكريا خوري. نشأت إليسا في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني (زكريا خوري - متوفى 2004) شاعر وأديب يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، وأُم سورية (يمنى سعود). تتألف أسرة إليسا من ثلاث أخوات إناث (أليسار ونورما وريتا) وثلاثة ذكور (غسان وجهاد وكميل). درست إليسا في مدرسة داخلية وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل، وبعد أن أتمت تعليمها الأولي التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لتنال البكالوريوس في تخصصها.

مسيرتها الفنية

1988 - 1997: الهواية واستديو الفن

المقالة الرئيسية: ستوديو الفن

بدأت إليسا في التاسعة من عمرها بالغناء والاشتراك في المناسبات الاجتماعية، وكان لها دور في احتفالات الأطفال في مدرسة «المون لاسال» التي كانت تستضيفها ساندي عشكجي. وفي أوائل سنة 1989 وهي بعمر السادسة عشر شاركت إليسا بالتمثيل والغناء في مسرحيات ساخرة للفنان الراحل وسيم طبارة، وفي ذلك قال طبارة عن إليسا: «أرشدتني بريجيت زوجة زميلي محمد شبارو إليها بعدما كررت على مسامعي بأن صوتها جميل، عملت في فرقتي منذ كانت في سن السادسة عشرة، وأول أغنية لها كانت «حول يا غنام» ثم «الحياة»». ثم في سنة 1991 شاركة إليسا في «مسرح الساعة العاشرة» بالتمثيل والغناء من خلال تلك المسرحية. وفي سنة 1992 وهي بعمر العشرين عامًا شاركت إليسا في برنامج ستوديو الفن الذي كان يُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ونالت الميدالية الفضية، مما شجعها على مواصلة الغناء. بعد نجاح إليسا في برنامج ستديو الفن، أحيت العديد من الحفلات الغنائية واستمرت على هذه الحال لسنوات عدة حتى صدور أول ألبوماتها بدي دوب وهي بعمر السادسة والعشرون عامًا.