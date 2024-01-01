الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فقرات بدنية مكثفة في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال فقرة بدنية للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. 
 

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وتولى علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.

تأجيل مباراة سيراميكا ..

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.
ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها ، بملاقاة نظيره موزمبيق في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري لحساب مرحلة دور المجموعات.

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