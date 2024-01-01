الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات تنس طاولة الأهلي أبطال دوري منطقة القاهرة

سيدات تنس طاولة الأهلي
سيدات تنس طاولة الأهلي

نجح الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق انبي، بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏

قدم سيدات تنس طاولة  عروضا قوية للغاية، حيث حقق الفريق الفوز على فريق الشمس والزهور والمعادي وإنبي بنتيجة واحدة 3-0 في المباريات الأربعة.
بهذه النتائج حصل الأهلي على المركز الأول، وتوج بطلًا لبطولة منطقة القاهرة.

ومثل الفريق كلا من: هنا جودة، آلاء يحيى، رؤى الناغي، فريده حسين.
 ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

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