الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الصومالي يعتقل عنصرين بتهمة تخطيط إرهابي بوسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

اعتقلت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الإثنين عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة تابعة لجنوب محافظة "مدج" بولاية جلمدج الإقليمية.

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الجيش الصومالي يخطط لتحرير المناطق الجنوبية بولاية غلمدغ الإقليمية

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الجيش الصومالي: تدمير أوكار للإرهابيين في محافظة بكول

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الإرهابيين كانا يخططان لزرع ألغام أرضية تستهدف الرعاة والسكان المحليين هناك، مشيرة إلى أن الإرهابيين سيتم تسليمهما إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.

 

يذكر أن قوات الجيش الصومالي تواصل عملياتها الملاحقة ضد الميليشيات الإرهابية في المناطق الريفية النائية بجنوب ووسط البلاد.

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