الجيش الصومالي يعتقل عنصرين بتهمة تخطيط إرهابي بوسط البلاد

اعتقلت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الإثنين عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة تابعة لجنوب محافظة "مدج" بولاية جلمدج الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الإرهابيين كانا يخططان لزرع ألغام أرضية تستهدف الرعاة والسكان المحليين هناك، مشيرة إلى أن الإرهابيين سيتم تسليمهما إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.

يذكر أن قوات الجيش الصومالي تواصل عملياتها الملاحقة ضد الميليشيات الإرهابية في المناطق الريفية النائية بجنوب ووسط البلاد.