البحوث الإسلامية: أجبنا على أكثر من 5 ملايين فتوى مباشرة في 2023

في تقرير حصاده لعام 2023..

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تقرير حصاده لعام 2024م أن العام الماضي شهد استقبال آلاف من الأسئلة من فئات جماهيرية متنوعة في مختلف لجان الفتوى الرئيسة والفرعية في جميع محافظات مصر والتي تقترب من نحو 230 لجنة فتوى في مدن الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتلبية احتياجات الجمهور في الجوانب المعرفية الشرعية والمجتمعية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره في ضبط المفاهيم وتوعية الناس وتثقيفهم ورفع الوعي المجتمعي العام.

خدمة الفتاوى التي يقدمها المجمع تستهدف تحقيق احتياجات الناس وحمايتهم من كل فهم مغلوط

الدكتور نظير عياد

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن خدمة الفتاوى التي يقدمها المجمع وتستهدف تحقيق احتياجات الناس وحمايتهم من كل فهم مغلوط نتيجة انتشار بعض دعاة الفتوى، لها عناية خاصة لدى مؤسسة الأزهر الشريف وهو ما دعا إلى التوسع في إنشاء لجان فتاوى فرعية لتغطية جميع مناطق الجمهورية، حيث بلغت الأسئلة التي تمت الإجابة عليها في عام 2023م نحو (524352) فتوى مباشرة أجاب عليها أمناء الفتوى من وعاظ الأزهر وواعظاته من المتواجدين في اللجان الرئيسة والفرعية بالإضافة إلى لجنة الفتوى الرئيسة في الجامع الأزهر.

أضاف الأمين العام قائلًا: إنه رغم أهمية الفتاوى المباشرة واللقاء بين المفتي والمستفتي، وما ينتج عنها من نقاش متبادل قد يسفر عن حل كثير من المشكلات لدى المستفتي وتوضيح المفاهيم التي يحتاج إليها بشكل ميسر وأكثر فاعلية، إلا أن ما فرضته التكنولوجيا من أهمية للتواصل الإلكتروني للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور استدعى أهمية توفير خدمة الفتوى الإلكترونية والتي قد تمثل أهمية لدى البعض ممن يستشعرون الحرج في التواصل المباشر ومن لديهم انشغالات حياتية لا تمكنهم من الذهاب للجنة الفتوى، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية نحو 138914 فتوى منذ بدء تقديم خدمة الفتوى الإلكترونية وحتى الآن.

أوضح الأمين العام أنه في إطار الاحتفاظ بهذا التراث العلمي المهم أنشأ المجمع برنامجًا إلكترونيًا لأرشفة الفتاوى الواردة إلى اللجان المختلفة، حيث بلغ عدد الفتاوى التي تمت أرشفتها خلال عام 2023 نحو 29949 فتوى تم تصنيفها حسب تخصصات الأسئلة الواردة إلى اللجان.