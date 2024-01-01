الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق سؤال يسأل فيه الكثير من الناس اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.

 


وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها).

txt

ما معنى قوله عز وجل: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

txt

الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة.. ومفهومها في الدين

txt

حكم الشرع في البشعة لتحديد السارق

txt

حكم الشرع فى الاستنجاء بالمناديل الورقية

txt

حكم مسك المصحف للطلاب الصغار والحائض بقصد التعلُّم أو التعليم

txt

حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض

txt

تعرف على الطريقة الشرعية لغسل الميت وتكفينه وحكم تجفيف بدنه بعد الغسل

txt

حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة

 

الرقية الشرعية جائزةٌ من كل مرض، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره، وأن يُعْتَقَد أنّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته. وينبغي أن نحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، فالأفضل أن يُقصَد الصالحون ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم.

هذا، مع التنبيه على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك.

 

وذهب الجمهور إلى جواز الرقية من كل داء يصيب الإنسان، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره، وأن يُعْتَقَدَ أنّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته؛ لما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».

مواد متعلقة

الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة.. ومفهومها في الدين

حكم الشرع في البشعة لتحديد السارق

كيف كان النبي ﷺ متممًا لمكارم الأخلاق

حكم الشرع فى الاستنجاء بالمناديل الورقية

حكم مسك المصحف للطلاب الصغار والحائض بقصد التعلُّم أو التعليم

حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض

تعرف على الطريقة الشرعية لغسل الميت وتكفينه وحكم تجفيف بدنه بعد الغسل

حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة
الجريدة الورقية