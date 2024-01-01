إنجازات 2023 .. الاعتماد الدولي من اسكوا لمستشفيات ومراكز الصحة النفسية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي، نتائج تقرير أعمال الهيئة خلال 2023، حيث قامت الهيئة باعتماد 279 منشأة، ما بين مستشفيات، ومراكز رعاية اولية، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، وصيدليات، وعيادات خاصة، ومراكز أشعة، وبلغ عدد الزيارات التقييمية التي تسبق حصول المنشآت علي هذا الاعتماد من يناير إلى ديسمبر من العام المنتهي 263 زيارة تقييمية.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة شمل 210 منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ، حيث اعتمدت الهيئة ٦٦ منشأة بمحافظة الأقصر، و٥١ ببورسعيد، و٤٥ بالإسماعيلية، و٢١ بجنوب سيناء، و١٥ بالسويس، و١٢ بأسوان، كما امتد اعتماد المنشآت خارج نطاق محافظات المرحلة الأولى ليشمل 17 محافظة (٦ محافظات داخل المنظومة و١١ من المحافظات الأخرى) حيث اعتمدت الهيئة ٣١ منشأة بالقاهرة، و١٦ بالجيزة، و٨ بالإسكندرية، و٣ بالبحيرة، ومنشئتين بكل من: القليوبية، والشرقية، واسيوط، والمنيا، الى جانب اعتماد منشأة واحدة بمحافظات: المنوفية، والدقهلية، وقنا. وأكد الدكتور أحمد طه علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل ١٧ محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله .

ولضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم حزمة خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات ، قامت الهيئة بتسجيل 15667 من اعضاء المهن الطبية خلال 2023 ليصل إجمالي عدد المسجلين بسجلات الهيئة الى 38601 ويشمل 6237 ببورسعيد، و 7271 بالأقصر، و5942 بالإسماعيلية، و 1313 بجنوب سيناء، و 1226 بأسوان، و637 بالسويس و15975 بالمحافظات الأخرى.

كما شهد عام 2023 حصول معايير اعتماد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج السموم والإدمان على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) بنسب نجاح 99% ، وهي الأولى من نوعها علي المستوي المحلي والإقليمي، ليصل بذلك عدد اصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من أدلة المعايير الى ٧ اصدارات معتمدة دوليا عكف على اعدادها نخبة من الخبراء المصريين وهي: أدلة معايير المستشفيات، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية، وأخيراً معايير مستشفيات ومراكز الصحة النفسية.

كما تعكف الادارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير علي إعداد وتجهيز معايير لاعتماد مراكز الرعاية الممتدة ، ومعايير لمراكز السياحة الاستشفائية والرعاية المنزلية تمهيدا لحصولها علي الاعتماد الدولي من (الاسكوا) واصدارها بشكل رسمي، وكذلك اعداد الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية .

وخلال ذات العام قامت الهيئة بإطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026 في يونيو الماضي، والتي جاءت مشروعاتها متسقة مع تحديث رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، كما تم اطلاق الوثيقة الاستراتيجية، وكذلك تصميم سجل اليكترونى لأهم المخاطر بالهيئة وفروعها ورصدها وتحليلها.

وبهدف تأهيل المنشآت الطبية للتطبيق الصحيح لمعايير الجودة، قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة من يناير حتى ديسمبر 2023 بتنظيم 26 برنامج تدريبي لكافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية بإجمالي عدد متدربين بلغ 2700 متدرب، كما قامت الادارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية بتنفيذ 190 برنامج لدعم قدرة المنشآت على تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد المختلفة، شملت 127 زيارة ميدانية، و63 برنامج دعم عن بعد، ليصل اجمالي عدد برامج الدعم الفني للمنشآت الصحية على مدار 3 سنوات إلى 926 برنامج لدعم قدرة المنشآت علي تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد المختلفة، تضمنت 680 زيارة ميدانية، و246 برنامج دعم عن بعد، وذلك بمشاركة من 518 منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ووزارة الصحة والسكان و المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية ، والقطاع الطبي بوزارة الداخلية، وادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وهيئة قناة السويس، ومستشفى مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر و القطاع الأهلي والخاص .

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة مشروع مؤشر مصر الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما فتحت باب التسجيل بشهادة "جهار ايجيكاب" وهي أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري تهدف إلي تخريج اخصائيي اعتماد منشآت صحية، كذلك نجحت الهيئة في اجتياز المراجعة الأولى من (الاسكوا) في التميز المؤسسي لجهات التقييم الخارجية في شهر اغسطس ٢٠٢٣ كأول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.

وفي إطار التعاون الدولي، نظمت الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي عدد من البرامج التدريبية بهدف بناء القدرات ورفع كفاءات العاملين بالهيئة خلال عام 2023 ، حيث تم تنفيذ " البرنامج الدولي لتدريب المراجعين " بالتعاون مع هيئة الاعتماد الكندية ACI ، وتدريب المتدربين TOT " لعدد 25 متدرب من مراجعي الهيئة، والبرنامج الدولي لتدريب المراجعين بالتعاون المشترك بين GAHAR – USAID – FHI360، وذلك بهدف التوحيد القياسي مع أحدث اساليب التقييم العالمية، بالإضافة إلى الدورة التدريبية الرائدة في النظام الصحي المصري " Egypt health systems flagship course " والتي نظمها البنك الدولي برعاية وزارة المالية، فضلا عن مشاركة الهيئة ضمن بعثة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD و Expertise France لتبادل الخبرات في مجال اعتماد وجودة المنشآت الصحية.

وبهدف بناء الشراكات مع كافة أطراف المنظومة الصحية، قام د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بوضع أطر للتعاون المشترك مع شركاء النجاح على مستوى كافة القطاعات الصحية وعلى رأسها المجلس الصحي المصري، ووزارة الصحة والسكان: الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، الادارة المركزية لطب الاسنان، المجلس القومي للصحة النفسية، الادارة المركزية للشئون الصيدلية، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القطاع العلاجي، قطاع الرعاية الأساسية، كما بحث رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أوجه التعاون المشترك مع الهيئة العامة لقناة السويس، نقابة التمريض، هيئة تيموس الدولية، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، اتحاد نقابات عمال مصر، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، والجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة.

وفي ضوء تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نسقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عدد من الاجتماعات والزيارات لبحث التعاون المشترك ووضع خطة لاعتماد المنشآت الصحية التابعة لجامعات: قناة السويس وبورسعيد والزقازيق، والمنوفية، ودمياط، والمنصورة، وعين شمس. كما شملت هذه الزيارات بعض الجامعات الخاصة كجامعة بدر والأكاديمية العربية للنقل البحري .

وشاركت الهيئة في عدد من المؤتمرات والملتقيات على المستوى الدولي والإقليمي أهمها: الملتقى الافريقي الطبي الثاني لصحة افريقيا، مؤتمر السكان والصحة والتنمية، المؤتمر العالمي لسلامة المرضى بجنيف، قمة المناخ COP 28 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة ، والملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، والمؤتمر العربي الثاني والعشرون الذي نظمته امانة التنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان : الاساليب الحديثة لادارة المستشفيات - التغطية الصحية الشاملة .

وفي سياق متصل، وقعت الهيئة ٨ بروتوكولات تعاون منها 3 بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في: الادارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص ، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع التدريب والبحوث، والتي استهدفت تعزيز البرامج التدريبية المشتركة والتوافق حول مراجعة التصميمات الخاصة بالمنشآت الصحية، إلى جانب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل وشركة اي هيلث، بهدف فتح الطريق أمام وحدات ومراكز القطاع الخاص لتقديم خدمات الرعاية الأساسية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ، فضلا عن 4 بروتوكولات تعاون مع الجامعات لشهادة الايجيكاب حيث تم تجديد البروتوكول مع جامعة بدر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعتي: عين شمس، والمنصورة.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، قامت الهيئة خلال عام 2023 بتنفيذ 1122 زيارة رقابية منها 344 زيارة خاصة برضاء المتعاملين و450 للرقابة الإدارية على المؤسسات الصحية، و328 للرقابة الفنية والإكلينيكية على المؤسسات الصحية، وبلغ حجم عينة قياس رضاء المرضى ١١٩٢٦٨ مواطن ، وذلك على مستوى محافظات: بورسعيد، وأسوان، الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، السويس، الشرقية، القاهرة، القليوبية، المنوفية، جنوب سيناء.

وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، تم بدء العمل الفعلي لإدارات اعتماد المنشآت الصحية واعمال المراجعين بالبوابة الالكترونية للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المميكنة GAHAR Portal، مع استيفاء جميع متطلبات تنفيذ المشروع من قبل الهيئة، مع تفعيل ومتابعة خط الدعم الفني للمنظومة تسهيلاً للأعمال، كما نجحت الهيئة في الانتقال الكلي للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، حيث تم تفعيل أجهزة الحواسب وحسابات المستخدمين على شبكة العاصمة الادارية، ونقل الوثائق الحكومية المرقمنة وبيانات وملفات الهيئة والحسابات البريدية الرسمية إلى مركز البيانات الموحد للدولة، كما تم تفعيل التطبيقات التشاركية وخطوط الربط مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي اطار التسويق وتنمية الاعمال، وصل عدد الزيارات التسويقية التي قام بها المقر الرئيسي والفروع للمنشآت الصحية ما يقرب من ٥٣٤ زيارة، كما وصل مستخدمو موقع الهيئة الالكتروني لأكثر من ٢٥٠ الف مستخدم، منهم ١١٦ الف مستخدم جديد خلال ٢٠٢٣، كما تم تنفيذ ٧ حملات تسويقية للتوعية والتعريف بخدمات وأنشطة الهيئة.