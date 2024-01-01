جدل بسبب منع القصر من السفر دون تصريح.. ونداء خاص لوزيرة الهجرة

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح في القرار الذي صدر بخصوص منع القُصّر الأقل من ١٨ عام من السفر إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة الجوازات.

الهجرة غير الشرعية

وأضاف بهجت العبيدي أن الأسباب المرفقة بهذا القرار غير مقنعة بالمرة حيث أنه جاء في سياق الحد من الهجرة غير الشرعية متسائلا: هل من يقومون بالهجرة غير الشرعية يخرجون من الموانئ المصرية سواء أكانت الجوية أو البحرية؟!. أم أن لهم طرق خاصة وغير شرعية للوصول للجهات التي يقصدونها؟!.

ربكة كبيرة للأسر المصرية المقيمة بالخارج

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذا القرار أحدث ربكة كبيرة للأسر المصرية المقيمة بالخارج والتي تسمح لأبنائها بالسفر لزيارة أقاربهم وذويهم وعائلاتهم في الإجازات المدرسية دون مصاحبة ولي الأمر الذي يمكن أن يكون مشغولا في أعماله أثناء هذه العطلات المدرسية.

الاسر المصرية المقيمة في الخارج



وواصل العبيدي أن هذا القرار يمكن أن يكون مفهوما للقُصَّر الذين يعيشون في مصر ولكنه لا يمكن أن يكون لا مفهوما ولا مقبولا للأسر المصرية المقيمة في الخارج والذي يحمل أبناؤها إقامة وتصريح من الدولة المقيمين بها.

مطالبات بتوضيح قرار منع القصر من السفر



وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج المعنيين بضرورة الخروج لتوضيح هذا القرار العجيب، والرجوع عنه أو تعديله بشكل يناسب أوضاع المصريين المقيمين في الخارج ويتلقى أبناؤهم تعليمهم في بلدان الإقامة.

نداء خاص لوزيرة الهجرة



وخص العبيدي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بنداء منتظرا استجابتها للعمل على العدول عن هذا القرار أو ضبطه بصيغة مناسبة.