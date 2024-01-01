ندوة تثقيفية لترسيخ مفاهيم الولاء لشباب ههيا

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ندوة تثقيفية بعنوان «ترسيخ قيم الولاء والإنتماء للوطن» ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي بمركز شباب مدينة ههيا.

تاتيغ فاعليات الندوة في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات واثراء الوعي الثقافي والمجتمعي لدي الشباب، ومعالجة الظواهر السلبية بالمجتمع، وتلافي وقوع الشباب فيها.

تضمنت محاور ندوة: ترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدى الشباب، تعريف الولاء والانتماء والفرق بينهم، الولاء كسلوك مجتمعي، أنواع الولاء والإنتماء، تطبيقات عملية للقيم المجتمعية الواجب أتبعها.