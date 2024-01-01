رفع 959 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق البحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع ٤١٩ حالة اشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق( عرابى ، النفق ، سيدى عمر، الجيش ، الجمهورية، المعهد الدينى ، الدفراوى ، إفلاقة ).

كما نفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ٢١٥ حالة إشغال طريق، وقامت الوحدة المحلية المحمودية بحملات مماثلة أسفرت عن رفع ٢٠٠ حالة وتحرير ١٥ محضر اشغال

و قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكثفة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية أسفرت عن رفع ١٠٠ حالة اشغال طريق وبمركز أبو حمص تم رفع ٢٥حالة وتحرير ١٣ محضر إشغال مخالف.

ويأتى ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وهذا قد وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.