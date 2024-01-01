رياضة الشرقية تعلن بدأ القوافل التعليمية بمراكز الشباب

أعلنت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القوافل التعليمية بالمحافظة خلال الفترة من ٣/ ١ حتى ٥/ ١/ ٢٠٢٤ لطلبة وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالمقرات.

تأتي عمل المبادرة ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الشباب والرياضة ووزارتي التنمية المحلية التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن بدأ عمل القوافل التعليمية بمركز التنمية الشبابية ببلبيس للشهادتين الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي "مدينة بلبيس"، ومجمع محمد نصر عابدين للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، ومدرسة محمد جمال رفعت للشهادة الإعدادية "مدينة ديرب نجم".

وأشار إلى أن مواعيد تنفيذ المحاضرات الطلابية للقافلة وفقًا للمقرات المعلنة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يومي الخميس والجمعة ٤/ ١ وحتى ٥/ ١/ ٢٠٢٤، لافتا إلى مشاركة معلمي وخبراء وزارة التربية والتعليم المتخصصين في إعداد المناهج الدراسية والامتحانات على مستوى الجمهورية.