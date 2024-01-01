قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب شرق بدشنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إطلاق القافلة الطبية الأولى للعام الجديد بقرية أبودياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية، وذلك علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء ٣,٢ يناير الجاري.

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان.

وكذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.