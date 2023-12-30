حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالزيتون، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال وجودهم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.