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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الإثنين 1-1-2024

الريال القطري
الريال القطري

استقرت أسعار صرف الريال القطري، مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يناير2024، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

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سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الإثنين 1-1-2024

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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 1-1-2024

 

سعر الريال القطري:

سجلت أسعار صرف الريال القطري في بعض البنوك كالآتي: وصل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع، أسعار صرف الريال القطري في بنك مصر 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

 وبلغ أسعار صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، وسجلت أسعار صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني 7.88 جنيه للشراء و8.51 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30  جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.25 جنيه للبيع.

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