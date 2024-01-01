ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملات مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة خلال 24 ساعة، أسفرت جهودها عن ضبط (11621) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (474) قضية فى مجالات عدة، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط (69) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

