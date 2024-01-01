تبدأ بعيد الميلاد.. الإجازات الرسمية خلال عام 2024

الأعياد والإجازات الرسمية، أكثر ما يهتم به المواطنين طوال العام للحصول على إجازات وعطلات يقضونها مع الأسرة والأحباب ما بين الفسح والجلوس في المنزل للراحة.

ومع بداية العام الميلادي الجديد 2024، تنشر "الوفد" الأعياد والإجازات الرسمية خلال العام.

الإجازات الرسمية خلال عام ٢٠٢٤

الأحد 7 يناير 2024:- إجازة عيد الميلاد المجيد.

الخميس 25 يناير 2024:- إجازة عيد الشرطة.

من الأربعاء 10 أبريل 2024 إلى الجمعة 12 أبريل 2024:- إجازة عيد الفطر المبارك.

الخميس 25 أبريل 2024:- إجازة عيد تحرير سيناء.

الأربعاء 1 مايو 2024:- إجازة عيد العمال.

الإثنين 6 مايو 2024:- إجازة شم النسيم.

من الإثنين 17 يونيو 2024 وحتي الخميس 20 يونيو 2024:- إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأحد 30 يونيو 2024:- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الإثنين 8 يوليو 2024:- إجازة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 16 يوليو 2024:- إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 23 يوليو 2024:- إجازة ذكرى ثورة 1952.

السبالأعياد والإجازات الرسمية، أكثر ما يهتم به المواطنين طوال العام للحصول على إجازات وعطلات يقضونها مع الأسرة والأحباب ما بين الفسح والجلوس في المنزل للراحة.

ومع بداية العام الميلادي الجديد 2024، تنشر "الوفد" الأعياد والإجازات الرسمية خلال العام.

الإجازات الرسمية خلال عام ٢٠٢٤

الأحد 7 يناير 2024:- إجازة عيد الميلاد المجيد.

الخميس 25 يناير 2024:- إجازة عيد الشرطة.

من الأربعاء 10 أبريل 2024 إلى الجمعة 12 أبريل 2024:- إجازة عيد الفطر المبارك.

الخميس 25 أبريل 2024:- إجازة عيد تحرير سيناء.

الأربعاء 1 مايو 2024:- إجازة عيد العمال.

الإثنين 6 مايو 2024:- إجازة شم النسيم.

من الإثنين 17 يونيو 2024 وحتي الخميس 20 يونيو 2024:- إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأحد 30 يونيو 2024:- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الإثنين 8 يوليو 2024:- إجازة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 16 يوليو 2024:- إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 23 يوليو 2024:- إجازة ذكرى ثورة 1952.

السبت 6 أكتوبر 2024:- إجازة ذكرى انتصارات حرب 1973.ت 6 أكتوبر 2024:- إجازة ذكرى انتصارات حرب 1973.