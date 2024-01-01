رسالة الرابطة الطبية الأوروبية في 2024: نأمل بأسرع وقت وقف إطلاق النار بغزة وإرسال المساعدات

تمنت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و اذاعة كوماي الدولية، السلام و الصحة إلى جميع الشعوب العربية بمناسبة قدوم العام الجديد.

وقال الدكتور فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و جالية العالم العربي في ايطاليا: “ إلى الأمام مع الوحدة و الدفاع عن فلسطين و جميع الدول العربية، ونتمنى السلام و الصحة إلى جميع الشعوب العربية و إلى شعوبنا و أطفالنا في صعوبة كبيرة من ناحية صحية في فلسطين ،السودان ،اليمن ،سوريا ،العراق ، ليبيا ،المغرب، صوماليا، لبنان و جميع الأطفال و النساء في العالم العربي”.

وأكدت عودة، استمرارهم بالدفاع عن جميع الدول العربية في العالم مع جميع مؤسساتنا و مع جالية العالم العربي في ايطاليا و اذاعة كوماي الدولية و لجنة الاعلام بلا حدود، مقدم الشكر لجميع الشعوب العربية للتضامن مع فلسطين و مع أطفال و نساء فلسطين و نتأمل بأسرع وقت ممكن أوقاف النار و بعث مساعدات و إنقاذ جميع الجرحى و المصابين.

واختتم: “نستمر الدفاع عن الجيش الابيض الفلسطيني و العربي و الاعلام العربي الذي يعمل يوميا للمصلحة العامة و للوحدة العربية”.

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