أدعية بداية العام الجديد.. اللهم إني أسألك خير هذه السنة

دعاء بداية العام الجديد.. يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية العام الجديد 2024 وذلك لترديدها وإرسالها إلى الأحباب والأصدقاء.

الدعاء أفضل عبادة



ويعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، والذي له دورًا كبيرًا في تغيير أقدار الإنسان، حيث يعد وسيلة المتضرع إلى الله، والإيمان بأنه الواحد القادر على الإستجابة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير دعاء العام بداية العام الجديد:

اللهم إني أسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها.

اللهم في عامي الجديد وفقني لما يرضيك عني من القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان.

اللهم ارزقني الإخلاص لوجهك الكريم، وأتمّ عليّ رحمتك وفضلك.

اللهم أستودعك عامًا مر من حياتي فاغفر لي فيما هو آت، وارحمني واعف عني واسترني.

اللهم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

أجعل عامنا الجديد تطهيرًا للنفوس وغسلًا للذنوب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.

يارب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك.