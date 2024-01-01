أسعار عمرة رمضان 2024 .. قبل شهور من حلول الشهر الكريم يكثف الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة 2024، عن الأسعار للعمرة في 2024، يأتي ذلك قبل بدء حجزها من قبل الشركات السياحية المعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار.

أسعار عمرة رمضان 2024

البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه.

حكم أداء مناسك العمرة

وتعددت آراء الفقهاء في حُكم العُمرة، وذهبوا إلى قولين بيانهما فيما يأتي: القول الأول ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب العمرة على الفور لمن توافرت فيه شروط المُعتمر من الإسلام والحُرية والتكليف والقُدرة.

أولى رحلات عمرة شهرة رجب

جدير بالذكر وفقًا لشركات السياحة، تنطلق أولى رحلات عمرة شهرة رجب 2024، في منتصف شهر يناير من العام المقبل، حيث تستمر لمدة أسبوعين.