قررت جهات التحقيق بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب مكتب سفريات غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، حيث جمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوف بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية ولم يردها لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المجني عليهم للاستماع لشهادتهم.

حبس نصاب مكتب سفريات العمرة بطوخ



وكانت البداية بإلقاء مباحث مركز طوخ بمحافظة القليوبية القبض على صاحب مكتب سفريات لنصبه على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفي بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات باستيلائه على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.

وتمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.