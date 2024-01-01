موعد ومكان العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة"

يستعد أبطال فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، للإحتفال بالعرض الخاص للعمل يوم الجمعة المقبل في إحدى سينمات مدينتي.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "عصابة عظيمة" يوم الخميس المقبل الموافق 4 يناير الجارى، وكانت نشرت الشركة المنتجة البوسترات الفردية للعمل لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

تفاصيل فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول وغيرهم من الفنانين، وتأليف هاجر الإيبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.