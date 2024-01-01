جهود صرف الشرقية لتحسين جودة الشبكات المقدمة للمواطنين في بلبيس

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، جهود فرع بلبيس خلال الفترة الماضية، لتنفيذ حلول عاجلة تهدف إلى رفع مستوى خدمة شبكات الصرف الصحي بالعديد من المناطق بالمدينة.

ولفت إلى أن فرق الصيانة، قامت بربط خط صرف صحي قطر 12بوصة بخط عمومي قطر 600 مم جديد grp بمنطقة الكومي بمدينة بلبيس، لحل مشاكل الطفح المتكررة بمنطقة سوق السمك.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة خط صرف صحى 10بوصة الكائن بجوار محطة رافع صرف صحي النادي إلى قطر 12 بوصة GRP، بالإضافة إلى رفع كفاءة خط منطقة المنشية بجوار مكتب الصحة من 10بوصة قديم إلى خط 12 بوصة لحل مشاكل الطفح المتكررة بمناطق سوق السمك والمنشية وحى الزهور بالمدينة.

وذكر أبو حلاوة، أن الشركة لديها خطط إحلال وتجديد وحلول عاجلة تستهدف تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالعديد من المناطق الساخنة بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى جهود الدولة المتواصلة لدخول العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي الخدمة، فضلا عن مبادره حياة كريمة وما تحتويه من مشروعات عملاقة من شأنها المساهمة بفاعلية في حل معظم الشكاوي التي تواجه المواطنين وتحسين البنية التحتية لكل مرافق الدولة.