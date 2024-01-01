عاجل.. رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق .. رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق اليوم الإثنين في جميع خطوط المترو ، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث.

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق



وكان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث بدءًا من صباح اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

أسعار تذاكر المترو

جدير بالذكر انه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل .