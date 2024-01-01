أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر في نهاية بداية تعاملات اليوم الإثنين، هبوطا طفيفا بمقدار 15 جنيها، وذلك بالنسبة لقيمة الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3589 جنيها للبيع و 3623 جنيها للشراء .

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيها للبيع و 3170 جنيها للشراء.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691 جنيها للبيع و 2717 جنيها للشراء.

عيار 14

ووبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2093 جنيها للبيع و 2113 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 111.61 ألف جنيه للبيع و 112.7 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 مليون جنيه للشراء.