توافد المواطنين علي راس البر للاحتفال بليلة رأس السنة

شهدت الشوارع والميادين والكافيهات والنوادى والمطاعم بمدينة راس البر زحاما من المواطنين خاصة الشباب احتفالا برأس السنة الميلادية رغم بدء امتحانات التيرم الاول من العام الدراسي وبرودة الجو وحرص كافة الطوائف والاعمار على النزول والاحتفال بليلة رأس السنة وتزينت معظم الاما كن والمحلات باشجار الكريسماس والزينات والاضواءالمبهجةفي الساحات والميادين مع تشغيل الحفلات الغنائية والموسيقية والاستعراضية وسط اقبال ملحوظ من المواطنين من مختلف الاعمار

وشهدت االكنائس والاديرة تكثيفا وتواجدا امنيا علي مدار الساعه حيث بدأت أجهزة الامن في تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة بمحافظة دمياط من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات بليلةرأس السنة وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية

فضلاً عن تمشيط مُحيط المنشآت الهامة والكنائس مع مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية