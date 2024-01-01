الإثنين 01 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

20 صاروخا هدية السنوار لنتنياهو بمناسبة بدء العام الجديد 2024

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو لحظة إطلاق الصواريخ

قالت قناة 13 العبرية، إن المقاومة أطلقت ما لا يقل عن 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه تل أبيب، وسقوط عدد من الصواريخ في مدينة نيس زيونا غرب مدينة الرملة بعد فشل القبة الحديدية في اعتراضها.

وذكرت مواقع إسرائيلية، أن صاروخ سقط في مطار بنغريون وقوات كبيرة تهرع للمكان.

وقال يحيى السنوار لإذاعة القسام، إن قصف تل أبيب عام 2024 هو مجرد البداية"

ومع أول دقيقة في العام الجديد قصفت كتائب القسام، مدينة  تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز  M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
وقالت القسام عبر حسابها إن الصواريخ تهنئة  من السنوار لنتنياهو بمناسبة العام الجديد.
وانطلقت سيارات الإسعاف في عدة مناطق داخل تل أبيب لإنقاذ المصابين.
 

 

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