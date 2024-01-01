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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

البحر الاحمر تودع عام 2023وتستقبل 2024 باحتفالات بالشوارع والفنادق

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

 ودعت مدن البحر الاحمر منذ قليل  عام 2023 استقبلت  عام 2024

حيث شهدت  الشوارع  فى محافظة البحر الأحمر، وواجهات الفنادق المختلفة تعليق الزينة والاضاءة المختلفة  ومجسم بابا نويل لاستقبال العام الجديد لإدخال البهجة والسرور على السياح الوافدين والذين حرصوا على قضاء احتفالات  رأس السنة بالبحر الأحمر  وبلغت اشغالات الفنادق 95%

كما شهدت  مدن المحافظة  استنفارًا أمنيًا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية برفع درجة الاستعداد الأمني بمختلف القطاعات.

وشددت الأجهزة الأمنية  من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة القبطية الأثرية بمختلف مدن المحافظة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد من خلال وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش الأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى الكنائس، كما تم رفع درجة الاستعداد بين جميع القوات، وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية ثابتة ومتحركة بالغردقة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المتحركة والكمائن الأمنية الخارجية.

 

كما شهدت  الفنادق السياحية  ارتفاعا ملحوظا فى الإشغالات  تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية،  ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والتى  تشهد ارتفاعا عن الأيام العادية بسبب الإقبال الكبير من السائحين لحضور الاحتفالات فى الغردقة، حيث تقدم  الفنادق  خدمات إضافية خلال ليلة رأس السنة برسوم إضافية أيضا وإقامة الخيام للاحتفال برأس السنة وتجهيز بوفيه عشاء خاص من الأسماك والجمبرى والكابوريا 

  وتقوم الفرق المختلفة من العمالة و الفرق الاجنبية المختلفة  باحياء الحفلات،  

احتفالات رأس السنة 

 

الجريدة الورقية