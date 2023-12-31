(شاهد) ناسا تنشر صورة ليوم مريخي

قبل بضعة أسابيع، تم منح مستكشفي المريخ الآليين التابعين لناسا بعض الوقت من العمل الشاق بينما كانت الوكالة تنتظر الاقتران الشمسي للمريخ، وهي ظاهرة طبيعية يمكن أن تتداخل مع اتصالاتهم. في الفترة التي سبقت التوقف المؤقت، تم وضع المركبة كيوريوسيتي في موقف السيارات، لكن كاميرات تجنب المخاطر (Hazcams) ظلت تلتقط الصور بعيدًا.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها للمركبة، سجلت كيوريوسيتي مرور يوم مريخي على مدى 12 ساعة من موقعها الثابت، والتقطت ظلها المتغير على المناظر الطبيعية مع تحرك الشمس من الفجر إلى الغسق. وقد احتفظ بالصور حتى بعد انتهاء الاقتران في 25 نوفمبر.

وقد أُعطيت كيوريوسيتي تعليمات لتسجيل تسلسل مدته 12 ساعة قبل أيام قليلة من بدء الاقتران في منتصف نوفمبر، وفقًا لوكالة ناسا. كانت الفكرة هي معرفة ما إذا كان بإمكانه التقاط أي أحداث جوية قد تحدث. لم يحدث ذلك في نهاية المطاف، لكن الصور التي التقطتها المركبة كيوريوسيتي في 8 نوفمبر لا تزال ساحرة للغاية. لقد تم تجميعهما معًا في مقطعي فيديو يظهران المنظر من كاميرات Hazcam الأمامية والخلفية.

عادةً ما يتم استخدام Hazcams من Curiosity لمساعدة السائقين على تجنب التضاريس التي قد تشكل خطراً على المركبة. ولكن مع وقوف المركبة الجوالة قبل توقفها عن العمل في الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر، أصبحت الكاميرات متاحة لبعض الوقت لمشاهدة المعالم. تم تسجيل المركبة كيوريوسيتي من موقعها عند قاعدة جبل شارب المريخي من الساعة 5:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً. وقد استأنف هو ومستكشفو المريخ الآخرون منذ ذلك الحين أنشطتهم العادية.