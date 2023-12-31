على نغمات أغاني عيد الميلاد.. شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

توافد عدد كبير من الشباب والفتيات فى شوارع وميادين مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، احتفالات المواطنين باستقبال العام الميلادى الجديد 2024، حيث نظمت بعض المطاعم والمقاهي ألعاب للأطفال واغانى اعياد الميلاد المبهجة لاستقبال العام الميلادي الجديد.

رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد 2024

تحتفل العديد من البلدان حول العالم بليلة رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد 2024، ولكل بلد طقوس معينة في طريقة الاحتفال ولكن تتفق جميعها في الخروج والتنزه في الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وتعتبر شجرة الكريسماس الرمز الأبرز لرأس السنة .

وكانت شوارع وميادين مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية قد شهدت احتفالات المواطنين باستقبال العام الميلادى الجديد 2024، حيث نظمت بعض المطاعم والكافيهات العاب للاطفال واغانى اعياد الميلاد المبهجة لاستقبال العام الميلادي الجديد

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل

بأغاني الميلاد شباب العاشر يتجمعون حول شجر الكريسماس وبابا نويل



