تباشر جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، التحقيقات حول واقعة مقتل شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .

غدر الأصدقاء .. مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، والتي أصدرت قرارها السابق، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

وشيع أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.