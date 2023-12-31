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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الجزائري يبحث مع ماكرون تحضيرات زيارته المرتقبة إلى باريس والعلاقات الثنائية

عبد_المجيد_تبون
عبد_المجيد_تبون

 بحث الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته المرتقبة إلى باريس، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التى تبادل خلالها الرئيسان الجزائرى والفرنسى التهانى بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.


كما أجرى الرئيس الجزائري، اليوم، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسى قيس سعيد؛ هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيا "له وللشعب التونسى الشقيق، دوام الرقى والازدهار".


كما شكر الرئيس التونسي، بحسب البيان، نظيره الجزائرى، متمنيا "له وللشعب الجزائري، كل التقدم والهناء".

 

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