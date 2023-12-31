شركات الدفاع الأوكرانية تزيد إنتاجها 200٪ في عام 2024

قال أولكسندر كاميشين وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن شركات الدفاع في البلاد زادت إنتاجها بنسبة 200 في المئة في عام 2023، وهناك إمكانية لزيادته بنسبة 500 في المئة أخرى خلال عام 2024.



وذكرت دورية الأعمال الإخبارية المتخصصة، أن الوزير أكد أيضا على قدرة أوكرانيا على إنتاج أكثر من مليون طائرة بدون طيار المزودة بكاميرا، وأكثر من 10 آلاف طائرة بدون طيار هجومية متوسطة المدى، وأكثر من 1000 طائرة بدون طيار هجومية بعيدة المدى.

وأضاف أن مجمع الدفاع مستعد لإضافة ما يقرب من الثلث إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لأوكرانيا بنسبة 4.9 في المئة في العام المقبل.

كما لفت إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفاع عن أوكرانيا، حيث تمثل الشركات الخاصة بالفعل 80 في المئة من مؤسسات الدفاع في أوكرانيا أي حوالي 400 مقابل 100 شركة مملوكة للدولة، وحصة إنتاج الشركات الخاصة تقترب بالفعل من حصة الدولة.

وأكد الوزير الأوكراني أنه سيتم إعادة توزيع نفقات الدفاع من ميزانية الدولة بحصة متزايدة لصالح الشركات الأوكرانية المصنعة للمنتجات العسكرية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنفاق خمسة مليارات دولار فقط على المنتجات الأوكرانية، من أصل حوالي 50 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي المتوقع في عام 2024.