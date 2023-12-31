12.03 مليار جنيه إيرادات الفوائد فى «التعمير والإسكان»

كشفت المؤشرات المالية لبنك التعمير والإسكان أن البنك حقق نجاحات كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة فى كل منتجاته.

سجل البنك زيادات كبيرة فى الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت نسبتها نحو 138.6% على أساس سنوى.

وحقق البنك وفقاً للبيان الذى أرسله للبورصة الخميس الماضى أرباحًا بلغت 4.75 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.99 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال التسعة أشهر إلى 12.03 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.05 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

كما حقق البنك أرباحًا مستقلة بلغت 4.41 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.75 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

كما سجل البنك صافى أرباح بلغت 3.28 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 1.3 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 7.56 مليار جنيه، مقابل 4.37 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع هامش الفوائد خلال الستة أشهر إلى 4.53 مليار جنيه، مقابل 2.09 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.