مستوطن ينتحل صفة مقاتل ليسرق الجيش الإسرائيلي ويلتقط الصور مع نتنياهو.. القصة الكاملة

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى فضيحة كبيرة، بعدما انتحل مستوطن صفة مقاتل في وحدة خاصة في صفوف الاحتلال، وارتدى الملابس الرسمية للجيش، وسرق أسلحة وقنابل يدوية وسترات وطائرات بدون طيار وأجهزة كمبيوتر وعاد بهم إلى مسكنه في غزة.

المستوطن يلتقط صور تذكارية مع نتنياهو

لم يكتفي المستوطن بل التقى بأعضاء الشاباك والتقط صورة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي اعتقد أنه مقاتل من النخبة، وسمح الجيش له بتوجيه هبوط مروحية رئيس الوزراء خلال زيارته لغزة.

حبس المستوطن بعد الكشف عن حقيقة

وبعد كشف حقيقة الشخص الذي يدعى روي يعفارة وعمره 35 عام، تم امتثاله أمام النيابة العامة في إسرائيل، صباح اليوم الأحد 31 ديسمبر، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهمة انتحال صفة مقاتل في جيش الاحتلال وضابط شرطة وسرقة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وشرطية من منطقة العدوان في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، في تقرير نشر اليوم، إنه خلال وجود المتهم في غزة، التقط صورة مع شخصية بارزة جاءت لزيارة المقاتلين، فيما قدمت النيابة طلباً لتمديد حبس يعفارة حتى نهاية الإجراءات.

وترجع قصة يعفارة ليوم 7 أكتوبر عندما وصل إلى منطقة القتال في الجنوب وقدم نفسه في مناصب مختلفة، مثل مقاتل في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب (YMM) وعضو في الشاباك، وعلى أساس الشخصية التي انتحلها وبقائه في منطقة القتال، سُمح له بالحصول على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ومعدات شرطة.

أسلحة سرقها المستوطن من الجيش

خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر حتى تم اعتقاله في 17 ديسمبر، سرق أسلحة وذخائر بكميات كبيرة، منها قنابل يدوية وخراطيش ورصاص وأسلحة أخرى، بالإضافة لمعدات عسكرية ومعدات الشرطة، مثل زي رسمي وجهاز اتصال لاسلكي ومُسيّرة ومعدات أخرى، وأسلحة وذخائر كان يحملها في سيارته وشقته وشقة والدته.

كما عُثر بحوزته على بندقية هجومية من طراز M4، وثلاث حشوات عليها نقوش عربية، و14 قنبلة صوت، وقنبلتي دخان، ورصاصة M203، وصندوق ذخيرة 5.56 ملم، صندوق ذخيرة مسدس عيار 9 ملم، وجهاز لوحي يخص الجيش الإسرائيلي، وطائرة مسيرة، وسترات الجيش الإسرائيلي، وأحزمة مقاتلين، وخوذات سيراميك.

محامي يعفارة

قال محامي يعفارة إيتان صباغ، إن موكله طبيب وصل يوم 7 أكتوبر إلى منطقة كفار عزة، وأنقذ حياة الناس تحت إطلاق النار، بينما كان يقضي على حماس باستخدام سلاحه الشخصي الذي يحمله بترخيص، وبعد ذلك، انضم إلى فريق خاص من المقاتلين داخل غزة، وقاتل وجهاً لوجه رجال حماس، وأضاف "للأسف، دولة إسرائيل، التي فشلت في حماية مواطنيها في 7 أكتوبر، تسوي حساباتها الآن مع المواطن الذي أمثله، والذي تطوع ليفعل ذلك من أجل شعب إسرائيل.