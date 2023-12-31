ضبط 200 شيكارة أسمدة مدعمة بالسوق السوداء في البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، وتحت مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بناحية مركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 200 شيكارة أسمدة مدعمة، خاص بوزارة الزراعة ، ومحظور تداوله في الأسواق الحرة.

وقام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق ،وذلك لإعاده بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق؛ للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.