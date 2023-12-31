حتى نلتقي

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 08:12 م 12/31/2023 8:12:35 PM

مع إشرقة شمس 2024، يتطلع الإنسان إلى أن يغدو هذا العام الجديد أكثر رحمة وإنصافا وجمالا، فترفرف الأمنيات الخضر فوق جبين المرء الرافض للظلم الطامع للعدل، لعل وعسى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولًا.

عندى سبع أمنيات رئيسية ومشروعة أرجو أن تتحقق فى عامنا الجديد هذا، وهى بدون ترتيب:

1-أن تتغير أحوالنا نحن المصريين إلى الأفضل فى كل شيء، فيتذوق المجتمع طعم الأمان وينعم الناس، كل الناس، بالاستقرار النفسى الإيجابى.

2-أن يحصل المصريون على المزيد من الحريات السياسية التى هى جوهر أى تقدم كما تعلمنا حكمة التاريخ وقوانينه.

3-أن ننفق بسخاء على التعليم، فنقتبس الخبرات المهمة من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، فبدون التعليم، لن يفوز شعب بلذة التقدم.

4-أن نولى أكبر عناية بصحة المصريين، فننشئ المستشفيات الحديثة ونخصص الميزانيات الضخمة التى تكفل العلاج المجانى لكل فئات الشعب، فلا يجوز أن يحرم إنسان من حقوقه فى العلاج حتى لو كان ضمن قبيلة الفقراء أو المعدمين.

5-أن نعرف القيم الكبرى للآداب والفنون، والثقافة بشكل عام، فنعمل على تطوير المؤسسات المعنية بهذا الأمر وننشيء المزيد منها فى كل ربوع مصر، كما يجب تشجيع الشباب على تفجير طاقاتهم الإبداعية والمعرفية، فنخصص الجوائز السخية للمتفوقين فى مجالات الإبداع المختلفة، فالمجتمع المثقف خير وأبقى.

6-أن نعكف على تعزيز مفهوم المجتمع الصناعى، فننشئ الصناعات الثقيلة ذات العائد الإنتاجى المثمر لاقتصاد بلدنا، كما ينبغى أن نصلح المزيد من الأراضى الزراعية ونوفر الآلات الحديثة لتطوير ما هو موجود بالفعل، بحيث ننتج ما يكفينا ويزيد من القمح، فلا يليق أن تستورد مصر القمح أهم سلعة غذائية فى العالم.

7-أن نخصص مليارات الجنيهات لتطوير الصناعات التكنولوجية وما يدور فى فلكها، فلا مستقبل مضمون إذا لم نكن نتقن التعامل بذكاء مع الوثبات التكنولوجية التى تداهمنا كل يوم.

أما الأمر الذى يتحتم علينا أن نلح عليه حتى يغدو جزءًا أصيلا من سلوكنا وثقافتنا، فهو شرح أهمية الصيانة وضرورتها، فللأسف الشديد، نعانى جميعًا من شحوب هذه الفضيلة الكبرى، فلا تكاد توجد مؤسسة أو شركة تحافظ على مبناها جيدًا براقا نظيفا بعد افتتاحه أكثر من عام، إذ سرعان ما يعتريه العطب وتنتشر فى أرجائه القذارة، وتتعطل دورات المياه إلى آخر هذا البؤس الذى نلحظه فى معظم مبانينا.

إن العمل على تطوير المجتمع يحتاج إلى جهد ضخم جدًا. هذا الجهد يتكئ على وجود إدارة جادة حازمة تضع الخطط العامة التى تلبى احتياجات الغالبية العظمى من الشعب، وفى الوقت نفسه تسمح للأفراد بحرية الحركة وفق هذه الخطط العامة التى تصون وتطور من أجل إسعاد الناس، الغالبية العظمى من الناس.

أعلم أننى أكرر هذا الأمنيات كل عام، لكن ما الحيلة، والزمن شحيح، فلعلنا نحظى بمن هم قادرون على تحقيق هذه الأمينات المشروعة يومًا ما.