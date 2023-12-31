أزمات تواجه منتخب البرازيل بعد صفعة أنشيلوتي للسامبا

وضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ورطة بعدما وافق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على الاستمرار مع الملكي، وتمديد عقده حتى 2026.



كان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ينتظر كارلو أنشيلوتي حتى نهاية عقده مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، للتعاقد معه لقيادة السامبا، قبل أن يوافق المدرب الإيطالي على عرض الملكي بتمديد عقده موسمين إضافيين، ليوجه صفعة قوية للاتحاد البرازيلي.



رفض الاتحاد التعاقد مع أي مدرب من أجل انتظار المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي أعطى اتفاق شفهي للسامبا لقيادة منتخب البرازيل حال نهاية عقده مع الملكي، وعدم تمديده قبل أن يوجه صدمة للبرازيل.



كان الاتحاد البرازيلي قرر تعيين فيرناندو دينيز بشكل مؤقت كمدير فني لمنتخب السامبا، الذي يقود فريق فلومينينسي في نفس الوقت، من أجل انتظار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل أن يوجه لهم صفعة بالاستمرار مع ريال مدريد.



ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد في كولومبيا وباراجواي، وأحد المنتخبات التي ستصعد من ملحق التصفيات.



ليس من المؤكد أن يستمر فيرناندو دينيز في قيادة المنتخب البرازيلي مع إقتراب غمار بطولة كوبا أمريكا، وسيبحث الاتحاد البرازيلي عن مدرب من العيار الثقيل من أجل استعادة كبرياء السامبا.



بداية الأزمة رئيس الاتحاد البرازيلي



الأزمات لم تتوقف عند ذلك، بل تلقت الكرة البرازيلية صدمة قبلها بأزمة داخل الاتحاد بعدما أحيل رئيسه إيدنالدو رودريجيز من منصبه من قبل محكمة العدل المحلية في البرازيل وقررت تعيين جوزيه بيرديز بدلا منه، بعدما أعلن الأول تولى أنشيلوتي قيادة السامبا في الصيف المقبل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعجبه القرار، وهدد باستبعاد البرازيل من البطولات، ما يجعل السامبا داخل دوامة من الأزمات.



ملف المدرب



لم يعين الاتحاد البرازيلي مدرب دائم منذ استقالة تيتي بعد فشله في كأس العالم وخروجه من دور ربع النهائي على يد كرواتيا، ليقرر تيتي الاستقالة من منصبه.



فضل الاتحاد البرازيلي تعيين دينيز مدربا للسامبا بسبب تشابه أسلوبه مع أنشيلوتي قبل أن يوجه المدرب الإيطالي صفعة للبرازيل بالتجديد مع الملكي.



لكن رغم ذلك قد يستمر دينيز في قيادة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبلة من بين 6 مدربين مرشحين لقيادة السامبا، لكن قلت أسهمه بعدما تلقى 3 خسائر متتالية لأول مرة في تاريخ بلاده بالتصفيات منها واحدة 0-1 ضد الأرجنتين على أرضه للمرة الأولى.



المرشح الثاني أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس والمتوج ببطولة الدوري البرازيلي في آخر نسختين بالإضافة لكوبا ليبرتادوريس في عامي 2020 و2021 ووصيف مونديال الأندية في 2021.



المرشح الثالث هو خورخي خيسوس ديه ودرب من قبل في البرازيل، فريق فلامنجو حصد معهم 5 ألقاب دفعة واحدة، وهم بطولة الدوري والسوبر وبطولة كاريوكا وريكوبا سودأمريكانا وكوبا ليبرتادوريس.



كما أن الثنائي بيب جوارديولا وجوزيه مورينو مرشحين لقيادة البرازيل، لكن يبدو أن الأمر صعبا بالنسبة للمدرب الإسباني حال واصل مع مانشستر سيتي ، لكن الأمر يختلف مع المدرب البرتغالي الذي ينتهي عقده مع روما في الصيف المقبل.

كما تواجد فليبي سكولاري ضمن المرشحين لقيادة البرازيل في ولاية ثالثة بعدما قاد السامبا مرتين من قبل، وكانت الأولى عندما حقق مع المنتخب البرازيلي كأس العالم نسخة 2002، أما الثانية في مونديال البرازيل 2014 لكنه تلقى هزيمة مذلة ومؤلمة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 ليحقق المركز الرابع.

