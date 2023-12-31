12.03 مليار جنيه إيرادات الفوائد فى «التعميروالإسكان»

كشفت المؤشرات المالية لبنك التعمير والإسكان أن البنك حقق نجاحات كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة فى كل منتجاته.

سجل البنك زيادات كبيرة فى الأرباح خلال التسعة أشهرالأولى من عام 2023 بلغتنسبتها نحو 138.6% علىأساس سنوى.

وحقق البنك وفقاً للبيان الذى أرسله للبورصة الخميس الماضى أرباحًا بلغت 4.75 مليارجنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023،مقابل أرباح بلغت 1.99 مليارجنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال التسعة أشهرإلى 12.03 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.05 مليارجنيه بالفترة المقارنة من 2022.

كما حقق البنك أرباحًا مستقلة بلغت 4.41 مليارجنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023،مقابل أرباح بلغت 1.75 مليارجنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

كما سجل البنك صافى أرباح بلغت 3.28 مليارجنيه خلال النصف الأول من عام 2023،مقابل 1.3 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 7.56 مليارجنيه، مقابل 4.37 مليارجنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع هامش الفوائد خلال الستة أشهرإلى 4.53 مليار جنيه، مقابل 2.09 مليارجنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.