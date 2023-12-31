دويتو "العام الجديد".. قصة رومانسية نادرة بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر

منذ 20 عامًا

بأجواء ممطرة تخللتها بعض المشاهد الرومانسية العفوية امتلأت ببهجة العام الجديد بين حبيبين، تلك هي الأجواء التي تضمنها كليب أغنية “العام الجديد” بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان فضل شاكر، من الثنائيات الغنائية النادرة في قائمة أغاني رأس السنة.

لقطات من كليب “ العام الجديد” وقصة تنفيذه ومكانه

أغنية العام الجديد من كلمات الشاعر عبد الله السيد الهاشمي، والشاعرة مطلع الشمس، من ألحان مروان خوري تحت إشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار، توزيع بلال الزين، والكليب من إخراج سعيد الماروق.

شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر من تحضيرات العام الجديد

تم تصوير الكليب في 2003 داخل أحد الملاهي الليلة الكبرى في العاصمة اللبنانية بيروت، وضم لقطات راقصة عفوية بين فضل شاكر وشيرين .

تقول كلمات أغنية “العام الجديد" كل عام و انتَ حبيبي .. كل عام و انت بخير كل عام و انتَ نصيبي .. مهما في الدنيا يصير كل عام و انتِ حياتي .. كل عام و انتِ هواي أحساسي أنتِ و ذاتي .. دايم يا عمري معاي أنت السنه الي عشتها بعمري أنا و أنت السنه الي فيها حسيت بهنا يومي أنا في غيبتك عني أنا أنتِ أنا و أنا بدونك مين أنا كل الي راح من غيرك وكل السنين كانت جراح و اليوم أفراح وحنين أنتِ الحياة و انتِ سنيني كلها و الأمنيات لي عشت انا عمري لها يلا نطفي النور يلا ندخل في عامً جديد يا عسى هالعمر كله للفِرح و الحب عيد باسم الهوى و العمر و الحب الأكيد خليك معي نفرح بكل عام جديد مهما يكون شايل غرامك بالعيون عنك أنا مأستغني يا القلب الحنون أحلى الليالي تجمعنا في الفرحة سوى لو في الخيال أحيا معاك لحظة هوى حبك خيال يكبر و يكبر كل عام أول غرام في العمر هو مسك الختام يلا نطفي النور يلا ندخل في عام جديد يا عسى هالعمر كله للفِرح و الحب عيد أنت السنه الي عشتها بعمري أنا و أنتِ حياتي كلها و إنتِ الهنا".